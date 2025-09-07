Митов проговори за побоя в Русе, циментира Радев

За побоя на шефа на полицията в Русе, за търговците на дрога в ромската махала в Ботевград, за "Наглите" и за президента Румен Радев - вътрешният министър Даниел Митов даде интервю за Нова тв.

Побоят над шефа на МВР- Русе

Митов каза, че се появяват защитни версии по отношение на четиримата младежи, нападнали директора на ОД на МВР- Русе Николай Кожухаров. Той предположи, че това е дело на защитата на задържаните. По негови думи решението на съда те да останат за постоянно в ареста е достатъчно показателно.

„Това не е безобиден инцидент. Кожухаров се е легитимирал. Нека е ясно, че когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да спре противообществена проява, всички трябва да се подчиняват”, каза Митов.

По негови думи побоя над Кожухаров е посегателство срещу държавата.

Мястото на Румен Радев в политиката

Митов определи президента Румен Радев като разединител. Той каза още, че е жалко, че дори по време тържествата по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия, Радев си позволява да говори по подобен начин, разцепвайки нацията. И допълни, че президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер.

Митов допълни, че правителството не желае да води институционална война.

"Това е поредния случай и е жалко, че президентът си позволява дори в такъв момент, това отговорно поведение ли е? Да се храни непрекъснато от всяка една криза, от всеки инцидент. Няма начин да му прощаваме.



Аз такава война не искам да водя, но не сме ние тези, които ползваме всяка трибуна, за да превръщаме момента във възможност да разединява нацията и да се храни от мрачни прогнози и заклинания", коментира той.



Според Митов президентът не се съобразява с легитимността, която му е дадена от народа.



"Правителството е легитимната власт на народа. Той трябва да е обединител и да има възможност да критикува, но надзорно, а не да говори като опозиционен лидер. Няма право да влиза в тази риторика. То трябва да бъде повтаряно това, за да го чуят всички", отсече вътрешният министър.

Вот на недоверие

Силовият министър посочи, че всеки един вот на недоверие може да е фатален за кабинета, тъй като става дума за правителство на малцинството.

„Ние обаче имаме една задача – да поставим ясни и прозрачни цели. Оттам нататък, който иска да ни подкрепи – да го направи”, допълни той.

Случаят в Ботевград

Тепърва предстои медицинската експертиза да посочи дали починалият 30-годишен мъж в Ботевград е имал в кръвта си наркотици, не можем да отговорим категорично дали става въпрос за смърт с предозиране, каза министърът.

Митов обясни, че в момента в района тече специализирана полицейска операция. Има задържани 33 души, над 600 са проверени.

„Не знаем дали в района става дума за разпространение на фентанил – така се говори, но това трябва да бъде установено”, обясни той.

По негови думи срещу т.нар. Поро има досъдебни производства и предприети мерки, които са в съответната фаза.

„Не знам дали той е в неизвестност”, поясни Митов.

Вътрешният министър отговори на обвиненията, че полицията не прави нищо с думите, като посочи, че е необходимо време, за да се съберат доказателства.

„Наглите”

По темата за изчезването на трима от бандата на „Наглите” той каза, че разследването е в активна фаза. „Работи се по всички версии, имаме данни, но не е редно да ги споделяме”, допълни той.

