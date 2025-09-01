Даниел Митов занули Радев: Халюцинира, измисля си!

Вътрешният министър Даниел Митов разби на пух и прах опорките на президента Румен Радев, които звучат като продиктувани от градската десница

Гарантирано е, че главният секретар на МВР Мирослав Рашков няма зависимости. Приказките на "този или онзи" са си техни фантазии и халюцинации. ПП-ДБ и президентът халюцинират, отсече Митов в интервю за бТВ.

По думите му това, че ПП-ДБ подозират зад всяко едно назначение Пеевски, унищожава и техния електорат.

"Мирослав Рашков отрича да се е срещал със Светлозар Лазаров, бивш главен секретар на МВР по времето на служебното правителство на Пламен Орешарски. Как е възможно тази логика да се приема като възможна? Рашков е работил при различни главни секретари, доказал се е като професионалист и сега задължително трябва да гледаме, че е преместен от Горна Оряховица в София", акцентира Митов. Той определи като абсолютно нормално това, че Рашков е работил със Светлозар Лазаров.

Той увери, че правителството не блокира назначенията, а действа по процедура. "Изобщо не е редно президентът да блокира посланици, назначенията на МВР и на председателя на ДАНС, за да си гледа някакви негови лични изгоди", критикува Митов държавния глава.

Той обвини Радев, че системно излиза от ролята си по Конституция. Митов уточни, че не той е предлагал нов шеф на ДАНС. Министърът отрече да е видял освободени 400 души от агенцията. Знаете ли колко души работят в ДАНС? Ако се махнат 400 служители, това е половината състав, възмути се Митов на инсинуациите.

МВР министърът смята, че президентът знае, че ако правителството не си е на мястото, няма да може да осигури инвестиции. "Носителят на инвестицията е правителството и само правителството. Президентът се похвали за "Райнметал" като майстор, който само гледа отстрани. Носителят на инвестицията на "Райнметал е правителството, президентът е получил само "здрасти".

Президентът трябва да реши дали иска да е партиен лидер, или държавен глава, защото е превърнал президентската трибуна в инструмент за партийно говорене, коментира Даниел Митов.

Той взе отношение и по екстрадирането на Никола Николов-Паскал в България. МВР е било наясно къде се намира Паскал. Изискана е неговата екстрадиция от Сърбия и затова той се е прибрал тук, обясни Митов. "Неговата последна регистрация на "Капитан Андреево" е от 13 март 2024 г.", посочи министърът.

"Много се съмнявам Бойко Борисов и въпросният Паскал да са си чували гласовете и някога да са се виждали. За такава договорка е абсурдно да се приказва", отрече Даниел Митов. И направи политическа престрелка спрямо бившите вътрешни министри Бойко Рашков и Иван Демерджиев за това, че по-малко от 14 кг. кокаин за 2 години са заловени по време на тяхното управление на вътрешното ведомство. Той уточни, че в момента МВР няма роля по действията на разследването спрямо Паскал.

Митов коментира и посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в България.

Той посочи, че е ясно, че Русия няма никакво желание да прекрати войната в Украйна. Ясно е, че Европа е длъжна да засили и да подобри отбранителния си капацитет. Трябва да се инвестира повече в ремонта на всички Кугъри и при една добра организация и обучение на пилотите в МВР, ще можем да разполагаме със солиден капацитет за обраната, смята вътрешният министър.

Според него обаче едва ли 5% за отбрана биха били проблем за Украйна. С умни решения парите за отбрана могат да бъдат обвързани с инфраструктурата, добави той.

