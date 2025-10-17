Желязков: Не е време за избори. Борисов: Никой не иска да ходи на вот

Премиерът Росен Желязков обяви, че в понеделник ще се проведат нови политически преговори, насочени към стабилизиране на управляващата коалиция и запазване на парламентарното мнозинство. Той категорично отхвърли възможността за предсрочни избори, подчертавайки, че в сегашната геополитическа и обществена ситуация подобен ход би бил „безотговорен и рисков“. Изказването му беше подкрепено и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че „никой не иска да ходи на избори – нито хората, нито партията“.

„Не е време за избори, а за стабилност и предвидимост“

„Както онзи ден каза лидерът на партията — гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. Това е точно така. ГЕРБ понася и отговорността и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон“, обясни министър-председателят Росен Желязков.

„За нас като водеща политическа сила е много лесно да повдигнем въпроса дали е време за предсрочни избори. Не, не е време за избори. Защото, ако политическото решение е в тази посока, това значи избори през февруари месец. В една несигурна геополитическа среда, в едно отровено от политическо въздействие българско общество провеждането на изборите няма да допринесат за стабилен социален мир“, каза Желязков.

„Необходимо е обществото да се успокои, а изборите не са гаранция за това. От друга страна е необходима предвидимост от всички страни, включително и от правителството“, посочи премиерът и очерта вкарването на бюджета за догодина като едно от предизвикателствата пред правителството.

По думите му изборите за президент се превръщат като залог за геополитическата ориентация на страната.

Преговори с партиите и коалиционна геометрия

„Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор започна от нас. Вчера проведох разговор с БСП и ИТН. Колегите изразиха готовност да подходят отговорно и правителството да има своята политическа опора. Но ние този разговор трябва да го проведем, за да не се носи отговорността само от ГЕРБ“, сподели Росен Желязков.

„Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с ясен ангажимент, че политиките и задачите ще се ползват от това мнозинство“, продължи министър-председателят.

По думите му, нови избори няма да решат нищо — нито фрагментацията в момента, нито да направят нови мнозинства, нито да се определи ясна геополитическа посока за страната.

„Предстоят нови разговори в понеделник“, разкри той.

Борисов: „Никой не иска избори, включително и от ГЕРБ“

Бойко Борисов уточни, че областните координатори, кметове и депутати са се върнали с доклади от срещите си с граждани. „Никой не иска да ходи на избори, включително и от ГЕРБ“, сподели лидерът на партията.

Според него президентът Румен Радев е гневен, защото не може да отговори на въпроса за договора с „Боташ“, по който „плащаме всеки ден по 1 млн. лв. на турската кампания“.

„Партията не иска избори. Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото, което сглобяваме. Всяко е по-сложно и по-сложно. Сглобката беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер — Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС“, припомни Борисов.

Сблъсъкът с опонентите: от Пеевски до ДАНС

„Тогава те говориха за ДПС и Делян Пеевски, за променения и готиния човек. Няма да забравя, когато седнахме в специалната стая с Кирил Петков и Делян Пеевски, за да водим разговор със Зеленски. Тогава те не знаеха ли кой кой е на тази маса“, попита бившият премиер.

„Дядо му на Васил Терзиев — лейтенант Терзиев от ДС беше най-добрият в активните мероприятия. И сега направиха такова активно мероприятие с боклука“, сподели Борисов и припомни как ПП и ДБ по време на сглобката са искали да му извият ръцете и да назначат шеф на ДАНС и на КОНПИ.

„Аз исках ген. Атанасов да е шеф на ДАНС, защото му имах доверие. Кирил Петков дойде при мен и Пеевски и каза: „Не, в никакъв случай не ген. Атанасов“, сподели лидерът на ГЕРБ.

