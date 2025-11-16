Делян Добрев: Асен Василев хипнотизираше държавата, сега събираме щетите

Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев отправи най-тежката досега критика към ПП-ДБ и особено към бившия финансов министър Асен Василев, когото обвини в системни грешки, довели до тежко състояние на публичните финанси. Той коментира и назначението на Румен Спецов в „Лукойл“, обсъди Бюджет 2026 и предложи конкретни мерки за оздравяване на финансовата система.

ПП-ДБ, Асен Василев и Бюджет 2026

Единственото хубаво на този бюджет е, че следващият бюджет ще е хубав. Една работа, докато не се обърка съвсем, не може да се оправи. Стигнахме етапа, че работата е толкова объркана, че следващият бюджет ще е хубав. Това заяви Добрев, който е председател на комисията по бюджет и финанси и бивш енергиен министър, в ефира на бТВ.

„Народното събрание взе да се пробужда. Още преди 3-4 години в началото на кариерата на Асен Василев предупредих цялото Народно събрание да не гледат в очите, защото той хипнотизира. Последните години бюджетът не се прави от министъра на финансите, а от мнозинството е хипнотизирано и се правят грешка след грешка, които доведоха до това състояние. Първата и най-голяма грешка е да се обвърже средната работна заплата с минималната, защото от това следва всякакъв вид обезщетения и да се запишат увеличения на заплатите в закона“, уточни Добрев.

Според него обаче все още не са излезли колегите от хипнозата, макар че вече са почнали.

„Аз не съм бил хипнотизиран и си обяснявам, че докато не те събудиш, ти не си сигурен какво правиш. Няма как да излезеш от хипнозата. Бюджетът е на парламентарното мнозинство. ГЕРБ има 50% от необходимите гласове. Другите проценти ги събираме от други 3-4 партии. Г-жа Петкова не може и не трябва да носи отговорност за този бюджет, защото той се прави от мнозинството“, каза още той.

Спецов, „Лукойл“ и битката с руското влияние

Добрев коментира и изборът на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“.

„Шегувам се с приятели, че очаквам правителството да предложи ротация – Румен Спецов и г-жа Лорер. Тя беше вторият доверен човек на Асен Василев. Аз съм работил със Спецов в Комисия по бюджет и финанси, струва ми се способен човек. Най-доброто, което може да направи е да наеме професионален оператор от някоя голяма компания. Собственикът на рафинерията продължава да е „Лукойл“, който може след 3 месеца да каже, че заради лошо управление, тя е на загуба.

Аз не познавам Спецов толкова добре, но съм работил с него знаеше какво прави в данъчното, от друга страна е смел човек – сигурен съм, че са предлагали на една камара хора да станат особен управител, които са отказали. Ако на нас ни бяха предложили, щяхме да откажем“, каза още Добрев.

Той е на мнение, че държавата не трябва да купува „Лукойл“. „Не ѝ стигат парите за пенсии и заплати, за да купува рафинерия. Трябва да има собственик – някое голямо име в света. Дано такава сделка се случи. Не съм сигурен, че ще има такава сделка. Това предприятие, ако не беше войната, губи по 100 млн. лева на година. Не виждам кой би купил такова предприятие, освен ако не е голямо име, което да подобри ситуацията, че тя да излезе на печалба. Това важи само за българската рафинерия, не за останалите“, заяви Добрев.

Той внесе и уточнение за плащания към Кремъл чрез дерогацията при руските доставки, за които обвини решенията на ПП-ДБ.

Грешките, хипнозата и опитите за поправка в бюджета

„Предложих им няколко неща, ще опитам и между първо и второ четене. В държавната администрация има незаети 10 500 щата са. Това са щатни бройки, които служат само за ДМС. Служат за раздаване на бонуси – 13 и 14 заплата. Не са ли достатъчно високи заплатите на държавните служители, за да няма такива пари за бонуси.

Тези 10 500 щата са 6,5% от общите щатове на Държавната администрация при 7,3 милиарда бюджет за заплати на тази администрация, ако съкратим само празните щатове, това ще доведе до 500 млн. евро съкращение на разходите в бюджета. Ето ви 500 млн. евро буфер“, заяви Добрев.

Той посочи още, че не одобрява нито данък дивидент, нито 2% увеличаване на вноските.

„Ние не говорим за балансиран бюджет, ние говорим за минус 3. Не може по друг начин да стигнем до минус 3, освен ако не увеличим данък дивидент и не увеличим вноските, или не намалим разходите. Не отвържем минималната работна заплата от средната, не почнем съкращения от администрацията“, посочи Добрев.

Данъчните оценки и сивият сектор

„Има и една друга несправедливост – не може две трети от работещите в частния сектор да плащат осигуровките на една трета от работещите в държавния. Т.е. парите, които влизат в НОИ са от две трети от работещите“, заяви той.

„Другата мярка е да се осъвременят данъчните оценки. Давам личен пример. Направих проверка на семейния ни апартамент в Хасково. Данъчната му оценка е 34 000 лв., а иначе пазарната му цена е 200 000 лв. Върху тези 34 000 лв. данък сгради в общината е 51 лв. на година, а ако ти е единствено жилище плащаш с 50% намаление, т.е. 25 лв. за този апартамент, което е 2 лв. на месец.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com