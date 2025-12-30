Левски пред мега трансфер с български национал

Устремилият се към 27-ма титла на България – Левски, може да вземе една от младите звезди на Славия. Става въпрос за Кристиян Стоянов, който тази година дебютира и за националния отбор на България.

Танев потвърди, че халфът е бил предложен на "сините" и каза пред Блиц: "Недоумявам защо към играчи с голям потенциал като Кристиян Стоянов и Кристиян Балов до този момент няма интерес от големите български клубове. Момчета като тях двамата не само могат да направят разликата по време на мачовете и да ги решат, но могат да донесат купи и титли. Отделно от това те представляват солидна инвестиция, тъй като могат след това да бъдат трансферирани в солидни клубове в чужбина.

В същото време част от големите клубове правят сериозни трансферни грешки, като купуват играчи от чужбина за по 400-500-600 хиляди евро и след 6 месеца се разочароват от това, което показват на терена. Подобни практики крият сериозни рискове и не помагат за развитието на българския футбол.

Затова за клубовете ще е добре да погледнат към Стоянов, Балов и други момчета с качества, които могат да ги подсилят и да им донесат сериозни приходи в най-близко бъдеще", каза Танев.

Не е ясно дали Левски ще направи стъпки към привличането на Стоянов, но това изглежда вероятно, защото "сините" могат да изпуснат друга перла на Славия – Исак Соле. Националът на ЦАР е пред преминаване в ЦСКА. Той направи истински фурор в Първа лига, след като се възстанови от тежка контузия.

