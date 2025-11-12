Борисов към Радев: Върни закона или го пусни! Имаме човек за Лукойл

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към президента Румен Радев и настоя той да се произнесе по закона, свързан с управлението на „Лукойл“. Изказването му дойде на фона на нарастващото напрежение около санкциите и контрола върху рафинерията, както и в контекста на обсъжданията за новия държавен бюджет.

Борисов настоя държавният глава да спре с публичните коментари и да изпълни конституционната си роля – или да подпише закона, или да наложи вето.

„Имаме човек за особен управител на Лукойл“

„Кога Радев ще върне закона или ще го пусне. Това е неговата роля, а не да ми дава съвети. Подразнил се е от едно писмо, което поверително му го препратих“, заяви Борисов.

Той уточни, че кабинетът е в готовност веднага след решението на президента да назначи особен управител на „Лукойл“. „Имаме конкретно лице, съгласувано с партньорите, български гражданин“, посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов увери, че решенията по казуса с „Лукойл“ няма да се вземат от отделни политици, а в координация с международните съюзници на България. „На Кирил Петков и ген. Атанасов мога да им кажа, че Пеевски няма да вземе тези решения, както Петков и Василев няма да я вземе. Тези решения ще се вземат с нашите геостратегически партньори“, каза той.

Според него общественият шум около темата се дължи на „статуси и постове“, които нагнетяват напрежение: „Ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще си мине най-спокойно и съгласувано с всички.“

Бюджет, милиард по Плана и политически препратки

В изказването си Борисов засегна и бюджетната политика, като се произнесе и за бившия финансов министър Асен Василев. „Никой не искаше Асен Василев за финансов министър освен мен. Това беше договорено в манастира и оттам се тръгна с бюджетите“, подчерта той.

Лидерът на ГЕРБ изтъкна, че благодарение на работата на правителството България е получила близо милиард лева по Плана за възстановяване, а началото на следващата година ще донесе още две плащания. „От нула пари, благодарение на правителството и на Томислав Дончев, вчера българите са получили близо милиард по сметките“, каза Борисов.

С ирония той коментира и позицията на държавния глава по казуса „Боташ“. „Радвам се, че вчера Радев се е извинил за „Боташ“, защото сме най-големият инвеститор в турската енергетика“, заяви той.

Данъци, заплати и позицията на ГЕРБ

Бойко Борисов засегна и темата за данъчната политика, като подчерта, че България остава с най-ниските данъци и дивиденти в Европейския съюз. „Има десетки хиляди хора, които си слагат заплати от милион на месец. Те изкривяват средната заплата, а тя повлича минималната, оттам започват да се увеличават всички разходи в държавата“, заяви той. По думите му синдикатите са изчислили, че 28 милиарда лева са били раздадени като дивиденти, което изисква по-голяма отговорност при определянето на доходите и осигуровките.

„Съгласих се с БСП за бюджета, но за следващия ще трябва те да се съобразяват“, каза лидерът на ГЕРБ, като уточни, че партийните решения по икономическите теми ще се вземат в консултация със социалните партньори. „Ако таванът на заплатите е 4000 лева, но получаваш 100 000, какво правиш с останалите 96 000, на които не плащаш осигуровки?“ – попита риторично той.

Борисов посочи, че представители на синдикатите и работодателските организации по тяхно желание са били поканени в централата на ГЕРБ. „Обясних им, че всички ще се опитаме заедно да оправим държавата, а това изисква разбирането на всички“, каза той. Според него еврозоната не бива да се компрометира чрез популистки решения. „Ако правителството намали заплатите сега, това ще компрометира еврозоната. Никога няма да се съгласим да се увеличи ДДС“, категоричен бе Борисов.

