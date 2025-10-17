Политика

ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО: С „Лади“ и „Москвичи“ със сини лампи Радев иска да си прави ПР на гърба на НСО. Няма да стане!

17 окт 25 | 11:50
373
Агенция Стандарт

Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО промени в Закона за НСО.

Националната служба за охрана е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции. Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите й.

Продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР-платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите й и подронват авторитета на службата.

С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев  - да направи поредния елементарен популистки трик – „Лади“, „Москвичи“ и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж.

Автор Агенция Стандарт

