ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО: С „Лади“ и „Москвичи“ със сини лампи Радев иска да си прави ПР на гърба на НСО. Няма да стане!

Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО промени в Закона за НСО.

Националната служба за охрана е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции. Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите й.

Продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР-платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите й и подронват авторитета на службата.

С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев - да направи поредния елементарен популистки трик – „Лади“, „Москвичи“ и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж.

