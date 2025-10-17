Пеевски категоричен: Избори няма да има! Чичо Румен да отменя купона

"Избори няма да има. Това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен: Да връща кетъринга и шампанското. Купонът се отменя", заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Днес парламентът няма да заседава трети пореден ден заради липса на кворум. Тази сутрин депутатите отново не събраха кворум за начало на тяхната работа. В пленарната зала се регистрираха 53 народни представители при необходими 121.

