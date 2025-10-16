Пеевски: Изчаквам ги, всичко е в ръцете на Борисов! Румен да даде оставка

"Говорих с премиера. Изчаквам ги. Трябва им време до понеделник. Предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната." Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Винаги сме готови за преговори. Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо. Само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Имаме здрав гръб, можем да носим отговорност, ДПС го е доказало", сподели той.

"Това на Румен е пълен популизъм. Румен въобще трябва да слезе от колите, защото в момента си прави партията. Имам всички данни за това по места. Мои структури ме информират. Не е почтено и ако има някаква воинска доблест, днес да подаде оставка, да излезе, да си направи партията и да я развива. И когато има избори, да се яви на тях", призова лидерът на ДПС-Ново начало.

"Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност. Винаги ще бъдем готови да управляваме България в полза на хората", заключи Пеевски.

