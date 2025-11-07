ДПС-Ново начало срещу Радев: Който бави закона, работи за Москва!

Напрежението между парламента и президентството се изостря заради предстоящите американски санкции срещу „Лукойл“. Народното събрание настоява държавният глава Румен Радев да не бави подписването на законовите промени, с които държавата ще поеме контрол върху рафинерията в Бургас чрез назначаване на особен управител. Ако законът не влезе в сила до 21 ноември, рафинерията рискува да спре работа.

Мнозинството настоява за скоростно приемане

„Имаме 14 дни, за да спасим рафинерията в Бургас и да гарантираме нейния лиценз от Министерството на финансите на САЩ“, заяви от парламентарната трибуна Станислав Анастасов, заместник-председател на групата на ДПС-Ново начало. Той представи проекта за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, и призова всички партии да загърбят процедурните трикове.

Анастасов подчерта, че всяко забавяне на закона – било в пленарна зала или чрез президентско вето – може да доведе до временно спиране на производството в рафинерията. „Ако президентът отново реши да наложи вето и да бави 14 дни, това ще означава една-единствена последица – Бургас остава без работеща рафинерия“, предупреди той.

"Тръмп си каза, че са кукла на конци на Кремъл и никога няма да получат лиценз. Имаме 14 дни да направим необходимите стъпки, така че рафинерията в Бургас да продължи да оперира и да получи лиценз от САЩ. Всеки, който се опитва да бави този законопроект с всякакви трикове - влизането му в сила, е много ясно, че работи за това рафинерията в Бургас да спре да работи", каза Анастасов.



"Обръщам се към опозицията в тази зала и включително към президента Радев - ако пак му мине през ума да налага вето и да бави 14 дни - от всяко забавяне на този законопроект ще спре да работи рафинерията", каза той.



Според него проверка е доказала, че горива има, резервът също е наличен. А след 6 месеца, след разширяването на правомощията на особения управител, рафинерията ще може да бъде продадена по модела, разрешен от САЩ на Германия, посочи той.

Вашингтон натиска, София действа по „немския модел“

Депутатът припомни, че американската администрация е определила търговеца „Гънвор“ като „кукла на конци на Кремъл“, което прави всякакви сделки с компанията невъзможни. Именно това поставя България в спешна ситуация – да докаже, че държавата може да гарантира независимостта на стратегическите енергийни активи.

„Използвали сме немския модел, който вече е одобрен от ОФАК. Предвиждаме в рамките на шест месеца въпросът със собствеността да бъде решен така, че рафинерията да не остане под руски контрол“, обясни Анастасов. Той увери, че запасите от горива са достатъчни, но забавянето на законопроекта би застрашило не само работата на предприятието, а и енергийната стабилност на страната.

Политически натиск и апел за отговорност

Мнозинството обвини опозицията в опити да протака гласуването и предупреди, че подобна тактика обслужва чужди интереси. „Всеки, който бави този закон, реално работи за това рафинерията да спре“, заяви Анастасов. Той настоя промените да бъдат приети и обнародвани в „Държавен вестник“ без отлагане.

В парламента се усеща консенсус, че случаят с „Лукойл“ е не просто икономически, а въпрос на национална сигурност. И ако държавният глава реши да се противопостави, рискува да бъде запомнен като човекът, под чието бездействие спря най-голямата рафинерия на Балканите.

