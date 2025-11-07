Пеевски: Истерия за "Лукойл" има само при партията на пуделите

Запаси от горива има, спряхме износа, хората ще имат гориво. Истерия има само в партията на „Лукойл“, хората трябва да знаят - пачки няма да има. В това увери лидерът на ДПС и ПГ на ДПС -НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски, че няма да има криза с горивата в страната, въпреки развоя на събитията, свързани с „Лукойл“.

Виждам истерията на партията на пуделите и на „Лукойл“. Това трябваше да приключи преди 2 години, но тогава лицето Ники Мики, който за съжаление беше премиер на България, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи. Затова сега трябва да се действа много бързо, няма никакви проблеми, коментира Пеевски.

Надявам се като влезе особеният представител в „Нефтохим“ и да се види какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возили са се като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи от там, да се види какво се е случило. Как са извлечени парите, как са носени в офиса, който после продаде някаква странна фирма. Крадците са в стрес, разкри Пеевски причините за напрежението сред лидерите на ПП-ДБ.

Бюджетът ще бъде приет. Ако има те нещо да кажат, ще си го кажат. Ние сме на нашите позиции. А нашите позиции са всичко за хората, отново заяви лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО по повод предстоящото приемане на държавния бюджет за 2026-та година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com