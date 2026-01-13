Боклукът взриви политиката в София! Пеевски иска оставката на кмета

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски отправи остро и предизвикателно послание за състоянието на столицата, като заяви, че „месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия“. В изявлението си Пеевски задава риторичния въпрос „кой разпореди това безобразие?!?“, след което дава ясен отговор: „Отговорът е много лесен – кметът на София Васил Терзиев“.

В посланието си лидерът на ДПС-Ново начало директно се обръща към столичния кмет с думите „Кмете, София е в криза с боклука!“, като подчертава, че според него „за този провал изходът е един – незабавна оставка“. Тонът на изявлението е категоричен и не оставя място за политически компромис, а ситуацията е определена като недопустима за град със значението на София.

Пеевски обяви още, че „още днес ние ще сезираме МОСВ/РИОСВ – София и МЗ/РЗИ – София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората“, като сигналите ще бъдат за „незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето“. Финалът на посланието е също толкова остър и недвусмислен – „Време е за действия“, с което лидерът на ДПС-Ново начало поставя темата за управлението на отпадъците в София в центъра на политическия и обществен дебат.

