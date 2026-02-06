Парламентът измени Изборния кодекс и отмени заседанието в петък

След като прие окончателно на второ четене промените в Изборния кодекс, парламентът реши днес да няма пленарно заседание заради продължилата до късно работа в четвъртък. Депутатите ограничиха броя на избирателните секции извън Европейския съюз до 20 в държава, когато те са извън българските дипломатически и консулски представителства. Следващото заседание на Народното събрание ще бъде на 11 февруари от 9:00 часа.

Ограничение до 20 секции извън ЕС

С приетите промени в Изборния кодекс се въвежда правило в държавите извън ЕС да могат да се образуват до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на България. Секциите ще се разкриват при наличие на не по-малко от 40 заявления за гласуване. Предложението беше внесено от „Възраждане“ и прието със 117 гласа за, 82 против и 10 въздържал се.

Отхвърлени предложения за по-висок лимит

От ПП-ДБ предлагаха броят на секциите да бъде увеличен на 100, но предложението не получи подкрепа. Джейхан Ибрямов от АПС настоя лимитът да бъде 70, а Гюнай Хюсмен от ГЕРБ-СДС предложи 30 секции, като и двете предложения бяха отхвърлени в пленарната зала.

Как гласуваха парламентарните групи

В подкрепа на ограничението от 20 секции гласуваха депутатите от ГЕРБ-СДС, Възраждане, БСП-Обединена левица и „Има такъв народ“. Против бяха ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, АПС, Величие и трима независими народни представители. От МЕЧ се въздържаха, както и един депутат от АПС и един независим.

Спорове около декларациите и район Чужбина

Пленарната зала отхвърли и предложенията на ПП-ДБ декларациите от избирателите в чужбина да се попълват и подписват пред секционните избирателни комисии. Цончо Ганев от „Възраждане“ заяви, че тези текстове са били подкрепени от неговата парламентарна група, но са отхвърлени с гласовете на други формации. Депутатите приеха още въвеждането на многомандатен район Чужбина да бъде отложено за 1 януари 2028 година.

Политически реакции и обвинения

Йордан Цонев от ДПС-Ново начало заяви, че е гласувал против ограниченията, като определи решението като нарушение на правата на българските граждани в чужбина. Хасан Адемов от АПС също се обяви против, като посочи, че в европейска България не трябва да се ограничават конституционни права. От ГЕРБ-СДС Тома Биков отбеляза, че партията е подкрепяла вариант с 30 секции, а Костадин Ангелов заяви, че ПП-ДБ са лишили хиляди избиратели от възможността да гласуват. Божидар Божанов от ПП-ДБ подчерта, че и 30 секции биха представлявали ограничение, поради което е гласувал против всички подобни текстове.

Влизане в сила и край на заседанието

Измененията в Изборния кодекс влизат в сила от обнародването им в Държавен вестник, с изключение на текстовете за район Чужбина, които влизат в сила от 1 януари 2025 година. По предложение на Деница Сачева от ГЕРБ-СДС депутатите решиха в петък да няма заседание на парламента заради късния час на приключване на работата. Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че следващото пленарно заседание ще се проведе на 11 февруари от 9:00 часа и закри заседанието, продължило до 23:30 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com