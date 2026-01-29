Престрелка за изборите. Два закона в парламента

Народното събрание разглежда на първо четене два законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесени съответно от „Възраждане“ и от „Продължаваме промяната-Демократична България“. Макар и формално и двата проекта да са включени в дневния ред, посоката на парламентарното мнозинство вече е очертана.

В сряда Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди предложенията и даде зелена светлина само на законопроекта на „Възраждане“. Той предвижда откриването на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Именно този текст получи подкрепа и проправи пътя си към пленарната зала.

След първото четене се очаква парламентарните групи да внесат предложения за редакции и допълнения, преди текстовете да стигнат до окончателно гласуване. Управляващите обаче вече дадоха сигнал, че рамката, заложена от „Възраждане“, ще бъде водеща в по-нататъшната работа по кодекса.

За разлика от това, законопроектът на ПП-ДБ не получи подкрепа в комисията. Той предвиждаше пълно възстановяване на функционалността на машинното гласуване - машинно отчитане на резултата, разпечатване на протокол от машината и 100% контролно преброяване на машинните разписки. Тези идеи бяха отхвърлени още на комисия, което на практика ги оставя без шанс на този етап от процедурата.

Така още на първо четене Изборният кодекс тръгва към промени, които засягат основно гласуването в чужбина, докато дебатът за машинния вот отново остава извън реалните решения на парламента.

