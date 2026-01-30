Парламентът отваря вратата за реклама на адвокатите

Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за адвокатурата, предвижда приетата програма за работа на Народното събрание. С измененията се разрешава рекламата на адвокатската дейност и се регламентира използването на посредници за осъществяване на контакт със потенциални клиенти, като се въвеждат ясни правила за съдържанието и формата на подобна комуникация.

Според текстовете, одобрени от правната комисия, адвокатът ще има право да рекламира своята професионална дейност и да осъществява контакт със потенциални клиенти лично или чрез посредник, при стриктно спазване на изискванията на закона и на Етичния кодекс на адвоката. Рекламните съобщения трябва да съответстват на принципите на поверителност, почтеност и опазване достойнството на адвокатската професия.

В закона изрично се записва, че при рекламиране адвокатът няма право да използва невярна или подвеждаща информация, включително по отношение на размера на адвокатското възнаграждение или твърдения за оказване на безплатна адвокатска помощ и съдействие.

В дневния ред на парламента е включен и проектът на Годишна работна програма на Народното събрание за 2026 г. В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на депутати ще отговарят премиерът в оставка Росен Желязков и министрите в оставка Мариан Бачев, Жечо Станков и Атанас Запрянов.

