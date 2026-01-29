Раздорът стана оглушителен! И Надежда Йорданова скочи срещу ПП

Напрежението между партньорите в коалицията ПП-ДБ излезе на повърхността, след като депутатът от „Да, България“ Надежда Йорданова призна за сериозни разминавания в преговорите за общо явяване на изборите.

В телевизионно интервю тази вечер тя подчерта, че диалогът е блокиран от опитите на „Продължаваме промяната“ да наложат партийно разпределение на кандидатските листи, предава bTV.

"С ултиматуми преговори са невъзможни", заяви Надежда Йорданова. Тя допълни, че Националният съвет на нейната партия настоява за листи, изградени на базата на професионални качества, а не чрез механично разпределение между партийните централи.

Независимо от скандалите в коалицията обаче и ПП, и ДБ остават верни на максимата – всяко чудо за три дни.

Забравиха, че те първи поискаха закриването на КПК, а сега са най-големите критици на решението. Йорданова се загрижи за Сметната палата след като са й прехвърлени част от функциите.

Забравено е и тяхното искане, което слушахме години наред – да се намалят турските секции, за да не изкриви ДПС изборния резултат. Сега обаче, след като техните хора се юрнаха по митинги и конгреси на опозицията в Турция, са най-гласовитите срещу намаляването на секциите там.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com