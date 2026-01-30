Финал на срещите при президента за служебното правителство

С последни срещи днес приключва цикълът от консултации при президента Илияна Йотова за определяне на служебен министър-председател. От началото на седмицата държавният глава разговаря с потенциални кандидати от т.нар. „домова книга”, за да очертае възможния избор за ръководител на следващото служебно правителство.

В президентството на „Дондуков” 2 днес се очакват представители на Сметната палата – нейният управител Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Именно след тези разговори ще стане ясно с колко имена реално разполага президентът при вземането на окончателното решение.

До момента готовност да заемат поста служебен министър-председател са заявили единствено подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова. Всички други участници в консултациите са отказали да поемат управлението на служебната власт.

