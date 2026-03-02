Съдия и прокурор стават заместници на правосъдния министър

Съдия и прокурор влизат в екипа на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Със заповед на премиера Андрей Гюров за негови заместници са назначени съдията от Софийския районен съд Андрей Георгиев и прокурорът от Районната прокуратура в Перник Георги Балков. Двамата предстои да бъдат временно освободени като магистрати - съответно от Съдийската и Прокурорската колегия.

От Министерството на правосъдието съобщиха, че Андрей Георгиев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 2011-2012 г. е участвал в обмен по програма „ЕРАЗЪМ“ в Университета на Саарланд в Германия. През 2014 г. е включен в програма за студенти с интереси в областта на интелектуалната собственост към Службата за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, Испания, както и е бил стажант при съдия Кърт Енгелхард във Федералния съд на Луизиана в Ню Орлиънс, САЩ.

От юли 2017 г. Георгиев е младши съдия в Софийския градски съд, където работи последователно във въззивните граждански състави и наказателното отделение. От юли 2019 г. е съдия в гражданските отделения на Софийския районен съд. В периода май 2022 г.-февруари 2023 г. е командирован в регистратурата на Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Бил е хоноруван асистент по обща част на гражданското право в СУ „Св. Климент Охридски“ и по вещно право в Нов български университет. Владее английски, немски и италиански език.

Георги Балков също е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 2013 г.-септември 2016 г. е юрисконсулт в отдел „Правно-нормативен“ на Агенция „Митници“ към Митница Русе. След това преминава задължителното обучение за младши прокурори в Националния институт на правосъдието.

От юли 2017 г. до юли 2020 г. е младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Плевен, след което е командирован в Софийска районна прокуратура до юли 2021 г. От септември 2021 г. досега е прокурор в Районна прокуратура-Перник. Владее английски и немски език.

