За 20-и път отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип

Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип. Той беше прегазен на пешеходната пътека на улица „Гурко“ в центъра на София през септември от пиян шофьор, карал с близо 90 км в час. Подсъдимият Петър Тодоров е под домашен арест.

Преди заседанието имаше протест с искане за справедливост и адекватна присъда.

Над 2 промила в кръвта, превишена скорост и убито дете на пешеходна пътека- въпреки тези обстоятелства делото за Филип се влачи вече трета година и се отлага за 20-и път, предаде БНТ. Днес причината беше неизготвена видеоекспертиза, а вещите лица не се явиха, защото се готвели за изпит за правоспособност, а един от тях имал заседание в Окръжния съд в Пловдив.

Искането на родителите, които се събраха тук преди заседанието, е за адекватни присъди и по-бързо правосъдие. Освен родителите на Филип и хората от „Ангелите на пътя“, на протеста беше и майката на 20-годишния Салих Шиндев. Той също беше убит в зверска катастрофа край Якоруда, при която загина и 25-годишната му братовчедка Айше Осман. Девет месеца по-късно все още няма обвинителен акт.

„Първо видях снизхождението на съда към убийците и никакво, но никакво съчувствие към близките на жертвата. Значи убийците имат всякакви права. Имат право спокойно да се разхождат, въпреки че са убили, и нищо от това обаче не касае близките на жертвата. Къде са нашите права", каза Николина Петкова, майка на Филип.

"Синът ми беше на 20, племенницата на 25. Деца с бъдеще, с мечти – всичко беше разбито на пух и прах. А убийците – на свобода, живеещи спокойно, необезпокоявани от никого и от нищо. Чакаме обвинителния акт. Девет месеца вече. Ние нашите деца няма да си ги върнем. Поне да има някаква справедливост за децата. Да няма повече пострадали по пътищата като нас“, коментира майката Салих Шиндев.

