4 години затвор за сириец, насилил жена в София

По обвинение на Софийска районна прокуратура 37-годишен мъж е лишен от свобода за това, че е извършил действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление и е отнел парична сума в размер на 50 лева.

На 6 септември 2023 г. в района на спирка на градски транспорт в София обвиняемият Д.Л. извършил действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление с 49-годишна жена с инициали Ц.К., като я принудил към това със сила и я съблякъл. След това обвиняемият отнел от Ц.К. парична сума в размер на 50 лева.

По случая е водено досъдебно производство. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, които са сочещи Д.Л. като автор на деянията.

Състав на Софийски районен съд призна Д.Л. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

