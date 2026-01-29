След задържането на Ицо Папата, ето какво се случи

Обрат със задържения Христо Върбанов при акция на столичното звено „Кобра“ в Костинброд.

Стана ясно, че той е освободен. На ромския барон не са повдигани абсолютно никакви обвинения, включително и за имотни измами. Това пише „Телеграф“, позовавайки се на два независими източника.

Ицо Папата и още четирима негови приближени бяха атакувани на адреса на ромския барон във вторник вечерта. Акцията не е била докладвана на прокуратурата от страна на МВР и след 24 часа арест всички са били освободени.

От МВР твърдят, че акцията в Костинброд е свързана с разкриване и предотвратяване на измами с недвижима собственост на територията на София.

Става дума за апетитни апартаменти в столицата. Предполага се, че измамите са ставали по познатата схема с гледане на възрастен човек и прехвърляне на имот. Има обаче и съмнения за изнудване.

В хода на разследването бил установен човек, който е станал жертва на отвличане от страна на групата. След като е похитен е бил принуден да прехвърли имот, за да бъде освободен, а малко след това е починал.

Пестеливата информация от страна на МВР сочеше, че са иззети големи суми пари от дома на Папата в Костинброд. Повече подробности обаче така и не бяха оповестени.

