След задържането на Ицо Папата, ето какво се случи
От МВР твърдят, че акцията в Костинброд е свързана с разкриване и предотвратяване на измами с недвижима собственост
Следете всички новини, анализи и коментари за Ицо Папата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От МВР твърдят, че акцията в Костинброд е свързана с разкриване и предотвратяване на измами с недвижима собственост
По данни от източници, запознати с разследването, операцията е свързана с разплитане на дейността на имотната мафия
Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, в Костинброд е под полицейска обсада. Това съобщи NOVA, позовавайк...
Близо 40 души дали показания срещу свакото на Азис Петимата изнудвали жертвите си за суми от 3 до 500 000 лв. Един от най-влиятелните ромски барони...
Един от най-влиятелните ромски барони Христо Върбанов - Ицо Папата е излязъл от Софийския затвор за да отпразнува Гергьовден с близките си. Папата се...
Вече две години и четири месеца прокуратурата не внася в Специализирания наказателен съд обвинителен акт за ключово разследване срещу Христо Върбанов,...
София. Вече две години и четири месеца прокуратурата не вкарва в Специализирания наказателен съд обвинителен акт за ключово разследване срещу Христо В...
София. Шест години зад решетките ще трябва да изкара обвиненият за рекет и изнудване Христо Върбанов - Ицо Папата. Това реши Върховният касационен съд...
Ицо Папата получи 6 г. затвор