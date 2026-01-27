Първи подробности за акцията пред дома на Ицо Папата

Мащабна полицейска операция се провежда в Костинброд, след като спецполицаи от отряд „Кобра“ на СДВР обградиха дома на Христо Върбанов, известен с прякора Ицо Папата, съобщава БНТ. От Министерството на вътрешните работи потвърдиха за акцията, но към момента отказват да дадат официална информация за конкретните действия и резултатите от нея.

По данни от източници, запознати с разследването, операцията е свързана с разплитане на дейността на имотната мафия. Разследват се измами с недвижими имоти. Паралелно с това се проверява и сигнал за отвличане на човек, станал жертва на имотна измама. Именно тежестта на тези подозрения е причината в акцията да бъдат включени тежковъоръжени специализирани части.

По неофициални източници Върбанов, заедно с негови приближени, но не от семейния му кръг, са задържани по разследване за имотни измами.

До момента разследващите са събрали доказателства за поне 4 имотни измами и данни за още десетки такива. Най-вероятно търсят данни за още такива при претърсването на къщата на Ицо Папата.

Има данни и за реализирано преди време отвличане на човек, който е бил освободен и преди не дълго време е починал. Той също е бил жертва на имотна измама. Това е причината за днешната полицейска акция в Костинброд.

Върбанов и неговите приближени вече са отведени в арестните помещения.

Акцията е започнала в ранния следобед, като периметърът около къщата е бил напълно обезопасен. Екипи на полицията са извършвали проверки и действия по събиране на информация, а присъствието на отряд „Кобра“ подсказва, че службите са действали при повишен риск.

При проведените процесуално-следствени действия в имота му в Костинброд Върбанов не е присъствал. По информация на GlasNews, в къщата са се намирали само негови роднини, съпругата му и деца, но не и самият той.

Ицо Папата е добре позната фигура в криминалните хроники. Задържан е по обвинения в изнудване и като ръководител на банда за търговия с влияние.

Известен е и с това, че е оцелявал при няколко покушения. През 2007 година беше прострелян в столичния квартал „Обеля“ и прекара месеци в кома. През следващите години срещу него имаше още няколко опита за убийство, които той оцеля по чудо.

Настоящата акция отново поставя въпроса за дейността на имотната мафия и за това доколко подобни структури продължават да функционират въпреки предишни осъдителни присъди. Разследването тепърва ще покаже дали операцията срещу Ицо Папата ще доведе до нови обвинения или арести и дали ще бъде разбита поредна престъпна схема, свързана с имотни измами и насилие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com