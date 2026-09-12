Първи подробности за акцията пред дома на Ицо Папата
По данни от източници, запознати с разследването, операцията е свързана с разплитане на дейността на имотната мафия
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По данни от източници, запознати с разследването, операцията е свързана с разплитане на дейността на имотната мафия
Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, в Костинброд е под полицейска обсада. Това съобщи NOVA, позовавайк...
София. Вече две години и четири месеца прокуратурата не вкарва в Специализирания наказателен съд обвинителен акт за ключово разследване срещу Христо В...