Прокурорската колегия на ВСС с единодушно решение за Сарафов

Борислав Сарафов вече е определен за и.ф. главен прокурор и то два пъти - през юни 2023 г. и през септември 2025 г., а министърът на правосъдието не е компетентен да ги сезира. Това реши единодушно с девет гласа Прокурорската колегия на ВСС след два часа дебат.

Другото предложение - искането на Андрей Янкулов да се спре до произнасянето на Конституционния съд, получи само два гласа.

В началото на дебата правосъдният министър Андрей Янкулов отново обясни защо предлага да бъде назначен нов и.ф. главен прокурор. Добави, че Борислав Сарафов вече близо три години е и.ф. главен прокурор, тоест периодът доста се удължил във времето.

По думите на Калина Чапкънова министърът ги призовавал да действат само според собствените си виждания за добро и лошо, за целесъобразност, и да се абстрахират от правната норма.

Тя предложи първо да се уточни предметът на това предложение и "доколко лицето е легитимирано да сезира Прокурорската колегия." Според нея първо трябвало да се разгледа допустимостта на предложението. Тя застъпи мнението, че е извън компетентността на министъра да ги сезира. Чапкънова засегна и въпроса дали целите му не са политически, но подчерта, че няма да се спира на това. Според нея предложението на министъра е лишено от предмет, защото Прокурорската колегия вече е упражнила правомощието си да определи и.ф. главен прокурор. Техният административен акт, тоест назначаването на Сарафов, вече бил влязъл в сила.

Според нея думите на Янкулов, че за правовата държава е недопустима настоящата ситуация, било атака срещу Прокурорската колегия. Чапкънова заключи, че искането било недопустимо и не можело да се разгледа по същество.

Гергана Мутафова също припомни, че Прокурорската колегия е взела решение, че 6-месечния срок не е основание за освобождаване на Сарафов. Това решение подлежало на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок, то не било обжалвано и вече имало сила на стабилен административен акт. И тя застъпи, че искането на Янкулов е недопустимо, поради влезлия в сила административен акт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com