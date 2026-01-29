Габриел се появи отново! Кандидатства за много специален пост

Мария Габриел е кандидат за поста заместник генерален директор на ЮНЕСКО, като българското правителство в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура. Габриел се стреми да поеме ресора „Комуникация и информация" в структурата на организацията, съобщи "Бърд".

Мария Габриел е български политик. Родена е на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. Има бакалавър по "Български и френски език" от Пловдивския университет и магистратура по "Сравнителна политика и международни отношения" от Докторската академия по политически науки в Бордо.

Работила е като асистент научен изследовател в Института по политически науки в Бордо от 2004 до 2008 г. През юли 2009 г. Габриел става член на Европейския парламент от ГЕРБ. През юни 2014 г. е избрана за зам.-председател на ЕНП. Мандатът й приключва през 2017 г. А две години по-късно е избрана за първи зам.-председател на ЕНП.

От 7 юли 2017 г. до 1 декември 2019 г. Габриел е еврокомисар за цифровата икономика и общество в Европейката комисия с председател Жан-Клод Юнкер. На 1 декември 2019 г. е избрана за втори мандат като еврокомисар с разширен портфейл - иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европейската комисия с председател Урсула фон дер Лайен. Напуска поста в началото на 2023 г., за да бъде издигната за кандидат министър-председател на ГЕРБ, но в крайна сметка партията се договаря с ПП-ДБ, че тя и акад. Николай Денков ще се ротират за премиери в редовен кабинет. В правителството на Денков Мария Габриел бе вицепремиер и министър на външните работи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com