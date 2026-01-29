Азис проговори за мъжа до него

Попфолк певецът Азис буквално разгорещи страстите, обявявайки най-неочаквано, че официално е сключил брак. Това изненада многобройните му фенове и постави пред тях редица въпроси – включително кой е избраникът на популярния изпълнител.

През годините Азис многократно е доказвал, че знае как да поддържа публичния интерес към себе си – и този не прави изключение. И разкрива нещата, които се случват около него постепенно – „стъпка по стъпка.“

Първоначално той сподели в профила си в Instagram една романтична снимка на две ръце с брачни халки. Лаконичният коментар е „Току-що женени. Благодаря ти, Америка.“

Така стана ясно, че певецът е сключил брак в Съединените американски щати, за да се възползва от либералното законодателство отвъд Океана, което му позволява законно да легитимира връзката си с човек от своя пол.

Последваха дни на догадки и спекулации кой точно е мъжът до Азис. Които днес - най-сетне, бяха прекратени от самия певец.

Преди минути той сподели поредица от снимки, на които позира в компанията на своя любим. Двамата са на брега на морето – излежавайки се на плажа или плискайки се сред морските вълни, или пък похапват вкусна храна в заведенията за хранене.

Впечатление прави, че двамата винаги са прегърнати и плътно един до друг. А най-красноречив за отношенията им е кадърът, в който половинката на Азис носи шапка, на която с големи букви пише: „Обичам съпруга си“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com