Интригата служебен премиер! Маските падат

Президентът Илияна Йотова трябва да вземе решение, от което до голяма степен ще зависи изборът на следващия стопанин на „Дондуков” 2

Президентът Илияна Йотова е пред сложен казус, от решаването на който ще зависи кой да е стопанин на „Дондуков“ 2 и след изборите за държавен глава в края на настоящата година. Някой ще каже защо? Защото заплитането на интригата със служебния премиер ще доведе до последици, следствие на които ще се оформят мнозинства на базата на партийни интереси и именно те ще изстрелят след месеци държавния глава с мандат 2027 – 2031 г.

На този етап своето „Да“ за служебен премиер пред Йотова са декларирали двама души: временно отстраненият подуправител на БНБ Андрей Гюров и заместник омбудсманът Мария Филипова. Предстоят още срещи на Йотова с възможните кандидати по „домовата книга“ и нищо чудно още поне двама души да изявят готовността си за поемане на поста служебен премиер. Председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместниците му в институцията Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Ако приемем хипотетично, че четирима от 10 възможни за номинация премиер-министри са готови да поемат кормилото на държавата за два месеца, излиза, че решението на президента Йотова ще е ключово за бъдещето на държавата и след предсрочния вот. Оформилите се мнозинства ще дадат отговори на много въпроси, на които днес и най-опитните анализатори не могат да отговорят. Тъй като именно следващото редовно правителство (ако животът му е дълъг) ще проведе президентските избори. И пак стигаме до дежурните въпроси: От кои политически сили ще е съставено мнозинството и кой ще е фаворитът му за президент? Кой ще е вътрешният министър след вота за парламент? Ще продължи ли Йотова да стои плътно до Радев, макар че той вече е на партийния терен, а тя довършва неговия мандат? Доколко БСП, от чиито редици излезе Йотова и кова политическата си кариера, ще успеят да се включат в хора от подкрепящите я, при положение че те самите са пред сериозен катарзис? Ще подкрепи ли Радев плътно Йотова или ще извади свой кандидат за „Дондуков“ 2, например настоящия конституционен съдия проф. Атанас Семов.

Решението е ключово и за България, и за основните политически играчи. Служебният премиер трябва да покаже визия за бъдещето на държавата, макар че ще се подвизава на „Дондуков“ 1 само за два месеца. Важен ще е и екипът, и формациите, които ще го подкрепят.

Мъдрите хора казват: два пъти мери, веднъж режи! Ножът сега е в ръцете на опитната Йотова, която трябва да претегли плюсовете и минусите и да вземе най-тежкото за себе си и най-доброто за държавата ни решение.

