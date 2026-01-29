Побъркан руснак подлуди огромен магазин в страната

Руски гражданин вдигна луд скандал в магазин от голяма търговска верига в Бургас, защото продавачката му върнала ресто в евро, а не в лева, както искал той.

Ситуацията ескалирала, след като клиентът, който е говорел развален български език, отказал да приеме рестото си и в знак на протест скъсал 5-еврова банкнота и я хвърлил на земята, обявявайки валутата за „боклук“.

За случая разказва Асен П., който публикува кадър на скъсаните пари в социалните мрежи.

По думите на автора на публикацията, сцената е привлякла вниманието на други клиенти, но касиерката запазила пълно самообладание и е действала според изискванията за връщане на ресто в евро, установени след валутния прием.

След случилото се, разяреният мъж напуснал магазина, качил се в черен Jeep Grand Cherokee със софийска регистрация и си тръгнал. В публикацията, която вече набира популярност, Асен заявява, че подобни прояви не са случайни, а целенасочени провокации срещу европейския път на България и въвеждането на единната валута.

Темата породи оживена дискусия в онлайн пространството. Някои коментиращи смятат, че поведението на клиента е абсолютно нарушение на обществения ред и антиевропейска демонстрация, докато други апелират към търпимост и внимателна проверка на фактите, преди да се правят заключения.

