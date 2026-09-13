Руснак е арестуван в САЩ по обвинение в участие в атаки с рансъмуер LockBit

Съобщава се, че Астамиров е използвал различни имейл адреси, IP и акаунти на доставчици на интернет услуги, за да разпространява софтуерa LockBit и да...