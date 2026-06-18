Пиян руснак вилня и побърка райско кътче на морето

Пиян руски гражданин е нападнал във вторник вечерта украинци на терена край плаж „Бутамята“ в Синеморец, който наскоро стана обект на скандал.

Според българин очевидец руснакът е спрял огромен луксозен кемпер до два украински буса, разположени в зоната да къмпингуване. След това надул силна музика, като музикалното оформление било главно от руски и съветски песни, като по едно време зазвучал дори и руският химн.

Към 23 ч. настъпил скандал заради силната музика, като руският гражданин заплашил украинците, че ще ги застреля.

По-късно наистина извадил оръжие, като се чули 3-4 изстрела.

Украинците събрали нещата си и направили опит да напуснат мястото, но мъжът нападнал физически бусовете им, като строшил предното стъкло на единия с камък.

Ето какво гласи пълната публикация на Б. Ганчев във Facebook:

Снощи (16.06.2026 г.) около 23 часа възниква конфликт между къмпингуващи на вече печално известния терен около Бутамята, отреден за къмпингуване.

Кратка предистория от първо лице – във вчерашния ден се появява огромен луксозен кемпер с чешка регистрация и взима интересно решение от цялото огромно празно пространство да се паркира точно пред два украински буса. Около час-два след пристигането от чешкия кемпер започва да звучи музика, която впоследствие се усилва. Докато се чудим защо този човек е решил още в ранния следобед да озвучава цялото пространство със странни рускоезични песни, изведнъж звукът е усилен максимално и започва да звучи руският химн. Продължи се със съветски песни, докато не напуснахме мястото.

Към 23 часа възниква вербален спор за силната музика, при което човекът с чешкия кемпер започва да отправя заплахи и обиди на руски език: „Махайте се оттука, ще ви застрелям, заминавайте на фронта“. Според няколко свидетели се чуват 3-4 изстрела.

В този момент украинските граждани започват да събират нещата и да си ходят. Единият бус тръгва, пияният с пистолета се опитва да го ритне, но не успява. Точно преди да потегли вторият бус, пияният агресор хваща голям камък и чупи с него предното стъкло на украинците.

Шофьорът на буса излиза и въпреки внушителните размери на пияния, украинецът успява да го неутрализира и дори връзва ръцете му с въже, което намира в близост.

По това време вече е бил подаден сигнал към 112 от свидетелите на случката и пристига първата полицейска кола. Малко след това пристига и линейка. Буйстващият е закопчан с белезници, прегледан и след това придружен от полицията, за да извади документи за самоличност, както и да предаде другите две оръжия, които по-рано се хвалел, че притежава.

При опит да влезе в кемпера си пак започва да буйства, но се спъва и пада лошо.

На място са пристигнали вече още няколко полицейски коли.

Идва втора линейка, с която вече бива прибран и откаран от органите на реда.

Полицаите са претърсили кемпера и очевидците споделят, че са дочули по разговорите на органите на реда, че наистина е имало още оръжие, а въпросният е руски гражданин, живеещ в Чехия.

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