Полицията разкри арсенал край Бургас. Руснак задържан при акция

Криминалисти откриха голямо количество боеприпаси и оръжие при акция в Бургас, като задържаха 54-годишен руски гражданин със статут на постоянно пребиваване у нас. Операцията е проведена на 1 април в къща в местността „Острицата-2“ край квартал „Банево“.

Претърсването е извършено от служители на „Криминална полиция“ към ОДМВР-Бургас и Второ районно управление. В имота са открити общо 192 патрона калибър 9 мм, 20 патрона калибър .22 и 64 патрона 12-и калибър, както и въздушна пушка с монтиран оптичен прицел.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, като срещу него вече е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като се изяснява произходът на боеприпасите и дали са били предназначени за незаконна употреба.

