Полицията разкри арсенал край Бургас. Руснак задържан при акция
Над 270 боеприпаса и оръжие открити в къща до „Банево“
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Над 270 боеприпаса и оръжие открити в къща до „Банево“
Нещо неочаквано е намерено в кемпера с телата
Спецакция откри канабисова нива
Тя е собственост на земеделски производител от село Капитан Димитриево
Криминалисти работят по разкриването на банда, която изготвя и пласира фалшиви пари в Пиринския край. Банкнотите – менте се разпространяват и в селата...
Криминалисти са разкрили в Пловдив печатница за фалшиви документи – лични карти, дипломи, шофьорски книжки и контролни талони. Базата на фалшификатори...
Лос Анджелис. Рани по тялото на Боби Кристина Браун са обърнали хода на разследването за инцидента с 21-годишната дъщеря на Уитни Хюстън. Следователи...
Кърджали. Криминалисти от РУП-Кърджали разкриха кражба на 8000 долара, извършена в автобус, пътуващ за чужбина, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Парите...
Монтана. Четирите районни полицейски управления в Монтанско от 20 февруари имат нови началници, съобщиха от областната дирекция на МВР. Със заповед на...