Владимир Путин страда от тежка форма на „войноголизъм“ — заразна болест, която не може да бъде излекувана, а източникът ѝ трябва да бъде елиминиран чрез спиране на държавния глава на Русия. Това заяви политтехнологът Михаил Шейтелман, който изрази задоволство, че подобна позиция споделя и украинският президент Володимир Зеленски, призовавайки международната общност да спре така наречения „нулев пациент“.

В свое видео блогърът коментира темата, посочвайки: „Известна е тезата, че Путин е болен от войноголизъм. Това е тежка зависимост. Около такъв човек винаги има съзависими, но самият той е епицентърът, или както казва Зеленски — нулевият пациент.

Това е епидемия на войната, започнала лично от един човек, от когото се разпространява цялата идея за бойни действия, и затова той трябва да бъде спрян. Програми като „дванадесетте стъпки към излекуване“ тук няма да помогнат, нужно е именно спиране“.

Освен това анализаторът се спря на скорошен епизод около изявите на украинския лидер в рамките на ООН: „Когато Зеленски изнесе реч и вървеше през двора на организацията, беше пресрещнат от руски репортери

. Преди това Дмитрий Песков беше заявил, че евентуални преговори трябва да се проведат в Москва. Докато президентът на Украйна разговаряше на английски с реномирани западни медии, тези хора тичаха отзад с въпроси кога ще отиде в руската столица.

Шегата му в отговор с ракета беше попадение в десетката, но въпросът е как подобно поведение е допустимо в сграда като ООН, където колегиалният тон и изчакването на реда не са просто прищявка, а стандарт“.