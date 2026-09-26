Историческата среща! Берлин и Москва седнаха на една маса за първи път след войната

В събота, на фона на шумния дипломатически хаос на Общото събрание на ООН, се случи нещо, което Европа не беше виждала от началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г.

Германският външен министър Йохан Вадефул и руският му колега Сергей Лавров се срещнаха лице в лице - първият такъв разговор от четири години насам.

Срещата беше кратка, около трийсет минути, но достатъчно интензивна, за да бъде определена като историческа.

Тя не донесе пробив. Но донесе яснота.

Разговор, който не търсеше съгласие, а позиция

Вадефул описа срещата като „интензивна“ и „без съгласие по ключовите въпроси“. Германският министър е заявил категорично, че Берлин няма да приеме инциденти като атаката с дрон на летището в Лайпциг - атака, за която германското правителство обвинява руските разузнавателни служби.

„Предупредих Русия да не продължава по този път. Ние можем да се защитаваме. И ще го направим“, каза Вадефул пред ZDF.

Това не е дипломатически език. Това е език на държава, която усеща заплаха.

Ескалация, която вече не е скрита

Срещата се проведе в момент, в който отношенията между Берлин и Москва са на ръба. Германия затвори руското консулство в Бон. Русия отвърна със затваряне на германското консулство в Санкт Петербург.

Дни преди срещата двамата министри влязоха в остър словесен сблъсък в Съвета за сигурност на ООН. Вадефул обвини Москва в "безразсъдна и опасна ескалация". Лавров отвърна, че Европа използва "престъпни методи".

Това не са просто дипломатически реплики. Това са думи, които описват пропаст.

Украйна – темата, която стои между тях като стена

Германският министър е осъдил "целенасочената агресия срещу украинското цивилно население" и е подчертал, че десетки хиляди руски войници загиват всеки месец в „войната на изтощение“.

Според Берлин руската икономика продължава да се срива под тежестта на войната – позиция, която Москва категорично отхвърля.

От руска страна не е предоставена подробна информация за разговора.

Мария Захарова е посочила доклад, поставящ под въпрос автентичността на клането в Буча – тема, която Москва използва като контрааргумент в международните дебати.

Кой поиска срещата? Две версии, две истини

Москва твърди, че Германия е поискала разговора. Берлин твърди, че Лавров е дал сигнал чрез посредници, че е готов да говори.

Това разминаване е символично: дори около самата среща няма единна истина.

Голямата картина: САЩ отварят врата към мирни преговори

Срещата се случва в момент, в който Вашингтон се опитва да даде нов тласък на мирните усилия. САЩ поканиха Владимир Путин на срещата на върха на Г‑20 в Маями през декември - покана, която може да отвори възможност за разговор между Путин и Зеленски на американска земя.

Някои европейски лидери критикуваха жеста. Вадефул го приветства. „Това е тест за Путин“, каза той.

Но добави: „Първо трябва прекратяване на огъня.“

Това е позиция, която поставя условие: мир не може да се преговаря върху огън.

Защо тази среща е историческа

Не защото донесе пробив. Не защото промени курса на войната. А защото показа, че след години на мълчание и взаимни обвинения, Берлин и Москва все пак могат да седнат на една маса - макар и за трийсет минути, макар и без съгласие, макар и с твърди позиции.

Това е дипломатически прозорец, който може да се затвори всеки момент. Но може и да се отвори по-широко.

Светът гледа към Ню Йорк. И към двама мъже, които говорят от името на две държави, чиито отношения определят бъдещето на Европа.