U2 изненада с концерт за голям юбилей

Легендарната ирландска група U2 отбеляза 50 години от създаването си с изненадващ концерт. Той се състоя в двора на училището "Mount Temple" в Дъблин, където започва историята на групата.

На 25 септември Боно, Ди Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън-младши свириха пред около 1000 ученици и служители. Именно на тази дата през 1976 г. Мълън поставя на училищното табло бележка, че барабанист търси музиканти за създаването на група. "Той е отговорен. Трудно е да си представим какъв щеше да бъде животът ни без това", каза Боно за своя колега.

Бандата изпълни песните "I Will Follow", "Vertigo", "Beautiful Day", "Out of Control" и "One". U2 представи за първи път на живо и новия си сингъл "Silencio", издаден на 24 септември.

Песента е част от 16-ия студиен албум на групата - "Carnaval de Luz", който ще излезе на 13 ноември. Това е първият албум на U2 с изцяло нов материал от девет години. В заключителната песен "Torn" участва Доли Партън. Това е последният записан вокал на покойната кънтри легенда.