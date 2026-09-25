Всички карти са на масата! Путин с първи думи за мира и войната с Европа

Руският президент Владимир Путин заяви, че всички предложения за мирно уреждане на продължаващата вече четири години и половина война в Украйна остават на масата, предава Reuters.

Той обаче подчерта, че Москва първо трябва внимателно да прецени какво съответства на нейните национални интереси, преди да предприеме следващи стъпки.

Путин потвърди, че подновяването на разговорите е възможно, но обвини Киев, че превръща международните дипломатически усилия в детска игра.

По думите на руския държавен глава, Москва е била готова да поднови диалога след приключването на руските парламентарни избори, но украинските сили са извършили атаки по руска територия, включително срещу избирателни секции.

Путин допълни, че именно ефективният отговор на руската армия срещу инфраструктурни обекти е принудил Украйна да поиска примирие.

Той предупреди, че Киев ще продължи да усеща последствията от ответните удари, ако не спре с ескалацията.

Пред журналисти Путин коментира и засилващите се опасения сред страните членки на НАТО за възможен по-широк конфликт на континента.

"Мнозина в Европа говорят, че очакват нападение от Русия и затова вярват, че трябва да се подготвят за война с нас. Искам да подчертая още веднъж: ние не се подготвяме за каквито и да било военни действия срещу Европа. Русия няма никакви реални мотиви за подобно изостряне“, категоричен бе той, цитиран от държавната агенция ТАСС.

Изявлението му идва на фона на засилен дипломатически натиск – Декларация за Украйна на ООН, преговори между Тръмп и Зеленски, както и между Лавров и Сергей Марко Рубио.