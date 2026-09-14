Бивш шеф на ЦРУ разкри следващата мишена на Путин. В Европа е

Бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс предупреди, че Молдова може да се превърне в следващата цел на руската агресия. Според военния експерт Кишинев е изключително уязвим, тъй като не членува в НАТО и разполага с далеч по-скромни отбранителни възможности в сравнение с балтийските държави.

„Владимир Путин постоянно се опитва да възстанови геополитическото влияние на Съветския съюз. Не смятам, че Литва ще бъде следващата мишена - Молдова е много по-вероятна сценарий именно заради своята уязвимост“, заяви Петреъс, цитиран от румънската медия „Диджи 24“.

Бившият шеф на американското разузнаване отправи остри критики и към общата подготовка на Европа, предупреждавайки, че континентът все още не е готов да посрещне съвременните военни заплахи. По думите му нито една европейска държава не е осъществила необходимите фундаментални промени в концепциите си за сигурност, отбрана и водене на война.

Предупрежденията на генерал Петреъс идват на фона на опасна ескалация в непосредствена близост до границите на Алианса. Руските сили нанесеха удари по локомотив на пътнически влак по линията Киев–Варшава - едва на два километра от полската територия - както и по камион близо до граничен пункт, което наложи временното му затваряне. При инцидентите няма пострадали, но Полша незабавно вдигна във въздуха дежурните си изтребители F-16 като превантивна мярка.

Журналистически източници съобщават за допълнителен драматичен детайл около атаката - самият Дейвид Петреъс е бил сред пътниците в ударения влак.