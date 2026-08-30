Путин блесна с две нови красавици. Всички говорят за него (СНИМКИ и ВИДЕО)

73-годишният президент на Русия Владимир Путин събра очите на целия свят, появявайки се с две невероятни красавици. Първата бе новата "Волга", която руският лидер подкара сам. Втората - шеметната Татяна Фадеева, един от ръководителите на автомобилната компания, която седна на предната до държавния глава по време на демонстративната му обиколка.

Путин тества новия кросоувър Волга К50 по време на работно посещение в автомобилния завод в Нижни Новгород този петък, съобщават от Интерфакс.

Татяна бе в брандирани дрехи на "Волга". Преди да седне зад волана, тя разведе Путин из завода и му представи всички новости около производството на автомобили и новия модел на "Волга". Президентът изпробва както шофьорската, така и пасажерската седалка. След краткото пътуване из територията на завода, Путин сподели впечатленията си пред присъстващите журналисти.

"В салона е меко и тихо. Управлява се много добре, може дори с един пръст", каза Путин, цитиран от руските медии. Преди да седне зад волана, президентът се разписа върху капака на колата, показва видео от тест драйва.

"Волга" се опитва да възроди марката с бюджетен автомобил без западни части, но с такива от Китай.

"Нашата задача е да продължим да работим над оптимизацията на разходите и логистиката, за да дадем на клиентите си един наистина екологичен и много комфортен автомобил на приемлива цена", казват от завода.

Визитата на Владимир Путин в Нижни Новгород е продължила с участие в пленарното заседание на форума "Силни идеи за новото време", организиран от Агенцията за стратегически инициативи.

Програмата му е включвала още разглеждане на специализираното изложение "Познавай нашите", както и официална работна среща с губернатора на Нижегородска област Глеб Никитин.