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Учителят като мишена

Учителят като мишена

Двама от всеки трима учители в България са жертви на тормоз, според Синдиката на българските учители. Нещо повече, от 1994 година до днес се е увеличи...

21 януари | 6:10
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