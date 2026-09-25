Тръмп получи най-голямата новина от Си Дзинпин

Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че е обсъдил войната в Иран с китайския президент Си Дзинпин. Междувременно посланикът на САЩ в Китай заяви, че по време на разговорите в Белия дом Тръмп ясно е дал да се разбере, че китайската подкрепа за Иран е неприемлива, пише Ройтерс.

„Да, обсъдихме го“, отговори Тръмп пред журналисти на въпрос дали е разговарял със Си за Иран. „Мисля, че ще се справим чудесно.“

Посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пърдю заяви в интервю за CNBC в петък, че Тръмп отново е подчертал пред Си, че пряката или косвената подкрепа за Иран е „напълно неприемлива“.

На отделен въпрос на Fox News дали това означава, че Китай ще спре да оказва помощ на Иран, Пърдю заяви, че Вашингтон е получил уверения от Пекин в четвъртък.

„Вече виждаме движение в тази посока... Именно това е поетият ангажимент. Вчера те ни увериха, че не правят това“, заяви Пърдю.

По време на тридневното държавно посещение във Вашингтон Тръмп и Си не отговаряха официално на въпроси на журналисти.

По-рано този месец Тръмп отхвърли публикация, според която Иран е получил от китайски организации сателитни изображения на база в Йордания преди нападение, при което през юли са били убити трима американски военнослужещи.

„Те по същество правят това, което правим и ние“, заяви Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One на 13 септември. „Когато казват, че Китай ни шпионира, аз казвам: прави сте, и ние ги шпионираме.“