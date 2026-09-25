Тръмп даде на Си вечеря, пълна с жестове (СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания дадоха пищна вечеря на китайския председател Си Цзинпин и съпругата му Пън Лиюен.

Приемът се състоя в Източната стая на 24 септември и събра официалните делегации, представители на американската администрация и едни от най-влиятелните фигури в технологичния бизнес.

Сред гостите бяха Илон Мъск от Tesla и SpaceX, Тим Кук от Apple и Дженсън Хуанг от Nvidia. Тримата седяха на една маса с лидерите на САЩ и Китай. В списъка присъстваха още основателят на Amazon Джеф Безос, ръководителят на Google Сундар Пичай, главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и ръководители на големи финансови компании.

„Благодаря на президента Тръмп и на г-жа Мелания за топлото посрещане и за грижливото отношение и внимателните приготовления за мен и съпругата ми. Позволете ми да отправя искрени поздрави към всички представители на американското общество, които се интересуват от и подкрепят развитието на китайско-американските отношения", каза Си.

„През май тази година президентът Тръмп посети Китай по моя покана, а сега аз съм тук, както беше договорено. Разменяме си визити за по-малко от половин година, което е исторически факт в отношенията между нашите страни. Днес проведох откровен и задълбочен разговор с президента Тръмп. Постигнахме много нови консенсуси, обогатихме съдържанието на конструктивните стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ и предоставихме нови стратегически насоки за отношенията между двете страни", заяви още китайският лидер.

„По време на посещението ми в Пекин китайският народ прояви изключително гостоприемство. За по-малко от половин година президентите на Китай и САЩ си размениха държавни визити, с което написахме нова страница в двустранните отношения. Като лидери на двете ни страни Си Цзинпин и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи продължават да съществуват и никога не сме се разбирали по-добре. Заедно можем да продължим да изграждаме отношения, които насърчават просперитета и сигурността за бъдещите поколения", каза в речта си американския президент.

Си призова за нов подход към отношенията

В изказването си Си Цзинпин заяви, че разговорите му с Тръмп са придали нов смисъл на отношенията на стратегическа стабилност между Пекин и Вашингтон. Той определи обмена на мнения с американския президент като искрен и задълбочен.

„Трябва да съжителстваме в мир“, заяви китайският лидер, като подчерта, че конкуренцията между двете държави трябва да бъде здрава и да остане в определени граници. Си каза още, че Китай и САЩ трябва да търсят нов подход към отношенията между двете велики сили и че могат заедно да напишат нова глава в историята на двустранното приятелство.

Си Цзинпин припомни общата история на двете държави от Втората световна война. По думите му китайският и американският народ са се сражавали „рамо до рамо“ срещу японската милитаристична агресия преди повече от 80 години.

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Търговия, изкуствен интелект и символични жестове

Китайският президент определи новата търговска договореност между Пекин и Вашингтон като добра новина за световната икономика. Той заяви, че двете страни могат да си сътрудничат и в областта на изкуствения интелект, въпреки технологическото съперничество, за да ограничат неправомерното използване на системите.

В рамките на визитата Тръмп подари на Си скулптура, изобразяваща белоглав орел, съобщи „Вашингтон Екзаминър“. Американският президент обеща също да покаже на китайския лидер и на останалите гости строящата се нова банкетна зала на Белия дом.

Държавната вечеря беше подготвена с американски продукти и китайски кулинарни акценти. Менюто включваше морски костур със сусамова коричка, зеленчуци и десерт с мед от Белия дом. Посещението на Си е първата държавна визита на китайски президент във Вашингтон от повече от десет години.