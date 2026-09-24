Тревожен доклад: ЕС не е готов да се защитава до 2030 г.

Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, за да постигне поставената цел Европа да бъде готова да се защитава до 2030 г. Това се посочва в резюме на доклад на ЕС, подготвен за лидерите на блока и видян от Ройтерс.

Настоящите планове на държавите членки „изглежда не постигат“ необходимото за преодоляване на недостига в няколко ключови области – противовъздушна и противоракетна отбрана, сухопътни бойни способности, военноморски сили, запаси от боеприпаси и дронове.

Оценката е част от първия годишен доклад на Европейската агенция по отбрана за готовността на ЕС.

„Справянето с предизвикателствата в една влошаваща се среда за сигурност и със заплахата, породена от руската агресия, изисква да продължим по-далеч и значително по-бързо от сегашното темпо, за да постигнем отбранителна готовност до 2030 г.“, се казва в документа.

Самата Европейска агенция по отбрана определя готовността до 2030 г. като основна задача и предупреждава, че увеличаването на националните разходи без по-тясна координация може да задълбочи разпокъсаността на европейската отбрана вместо да я преодолее.

Повече пари, но проблемите остават

Лидерите на 27-те държави от ЕС възложиха изготвянето на оценката на фона на войната на Русия срещу Украйна и призивите от Вашингтон европейските държави да поемат по-голяма част от отговорността за собствената си сигурност.

Военните разходи действително растат с безпрецедентни темпове. През 2025 г. държавите от ЕС са похарчили общо 418 млрд. евро за отбрана, с 20% повече спрямо 2024 г. За 2026 г. Европейската агенция по отбрана прогнозира сумата да достигне 454 млрд. евро, или около 2,4% от общия БВП на ЕС.

Парите обаче все още не се превръщат достатъчно бързо в реални военни способности.

„Настоящият импулс и увеличените инвестиции все още не се превръщат в сили, които са достатъчно способни да бъдат разгръщани, устойчиви и оперативно съвместими, докато продължават да съществуват критични пропуски в отбранителните способности“, се посочва в резюмето на доклада, цитирано от Ройтерс.

Заключението е категорично: „Постигнатото досега, макар и безпрецедентно, все още не е достатъчно.“

Русия отрича да планира нападение срещу ЕС

Москва отхвърля твърденията, че възнамерява да атакува държава от Европейския съюз, и обвинява европейските лидери, че разпалват страхове.

Европейските правителства от своя страна основават ускореното превъоръжаване на променената среда за сигурност след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. В собствените си документи Европейската агенция по отбрана определя войната като пряко предизвикателство за европейската сигурност и посочва необходимостта от способности за водене на мащабни операции с висока интензивност.

В доклада все пак се отчита и постигнатото. Според резюмето има напредък при разходите, развитието на военни способности и готовността на отбранителната индустрия, както и при партньорствата, особено с Украйна.

Отделна оценка на европейските проекти за военно сътрудничество от септември показва напредък в области като военната мобилност, киберотбраната, изкуствения интелект, електронната война и морската сигурност.

Очаква се министрите на отбраната на ЕС да обсъдят новия доклад в Брюксел в понеделник, след което той ще бъде представен и на лидерите на 27-те държави.