Датски лидер изненада с плашещо изявление за Путин

Европа е изправена пред сериозна опасност, тъй като в най-близките месеци Москва може да опита да изпита стабилността на НАТО, като атакува някоя от страните членки на Алианса.

Такова тревожно изявление направи ръководителят на военното разузнаване на Дания Томас Аренкил, цитиран от агенция Reuters. В Копенгаген допускат възможността Москва да опита да вкара ограничен военен контингент без опознавателни знаци на територията на Алианса.

Друг възможен сценарий са руски удари с далекобойно оръжие срещу критична инфраструктура на НАТО или други разрушителни диверсии под фалшив флаг, използващи украински дронове. Разузнавателната служба определя рисковете от подобно развитие като „ниски, но нарастващи“.

По време на пресконференция Аренкил отбеляза, че Москва може да опита операция, напомняща окупацията на Донбас през 2014 година.

„Това може да бъде прехвърляне на военни сили на ограничена територия в рамките на страни от НАТО, например под предлог за защита на местни руски малцинства... Целта не е завладяването на дадена държава, а разцепването на НАТО“, поясни ръководителят на датското разузнаване.

Според данните на датската страна се подготвя операция, която „ще доведе до по-сериозни последствия за целевите страни в сравнение с миналото“.

Той подчерта, че Русия вече провежда активна хибридна агресия срещу Европа, като се очаква тя да продължи и да се засили. Дания очаква „кибератаки, парализиращи работата на обществено значими системи, както и диверсии, свързани с висок риск от човешки жертви“.

Аренкил акцентира върху факта, че Москва може да се опита да атакува НАТО успоредно с войната си срещу Украйна.

Вероятността за мащабно руско нахлуване в страните от Алианса се оценява като „крайно малка“, тъй като понастоящем Русия няма необходимите сили за това.

Подготовката за нова регионална война би отнела на страната около 2 години, докато за пномащабна война в Европа ще са нужни 5 години, смятат от датското разузнаване.

Междувременно, по информация на испанското издание El Mundo, Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е предупредило Испания, Италия и Франция, че Русия подготвя удари с безпилотни апарати срещу тях.

Руските дронове тип „Шахед“ биха могли да бъдат изстреляни от плавателни съдове в Средиземно море.