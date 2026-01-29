Парламентът взема ключови решения за сигурността на България

На днешното си заседание Народно събрание ще разгледа пакет от ключови решения, насочени към укрепване на киберсигурността и отбранителните способности на страната.

Депутатите ще дебатират на второ четене промените в Закона за киберсигурност, които значително разширяват обхвата на регулираните сектори. Новите текстове въвеждат по-ефективни механизми за оценка и управление на риска, задължения за докладване на киберинциденти и уеднаквени процедури за взаимодействие на национално и европейско ниво. Основната цел е повишаване на устойчивостта както на публичния, така и на частния сектор срещу нарастващите киберзаплахи.

Сред субектите с най-високи изисквания попадат мобилните оператори. Те ще бъдат задължени да прилагат цялостен подход за управление на риска, включващ организационни, технически и оперативни мерки за защита на мрежите и информационните системи. Особен акцент се поставя върху сигурността на веригата на доставки, като телекомите ще трябва да оценяват и управляват рисковете, свързани с доставчици на оборудване, софтуер и услуги, включително при внедряването и използването на 5G инфраструктура.

В дневния ред е включена и ратификацията на споразумението между правителствата на България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната. Документът урежда съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ и е част от по-широките усилия за модернизация на военната инфраструктура и изпълнение на ангажиментите на страната към НАТО.

Парламентът ще разгледа и проект за инвестиционен разход за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси за Военноморските сили. Проектът цели осигуряване на съвременни способности за брегова отбрана, гарантиране на морския суверенитет и повишаване на сигурността в Черноморския регион.

Следобед, от 14:30 ч., парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество ще изслуша представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи. Поводът са случаи на насилие между деца в община Благоевград и трагичният случай със самоубийство на ученик след тормоз от учител в село Нова Махала, община Батак.

