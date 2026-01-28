Закриването на КПК влиза отново в дневния ред на парламента

Законопроектът за изменение на Закона за Сметната палата, с който се предвижда закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), е заложен като първа точка в предложената програма на Народното събрание за тази седмица. Проектът поставя началото на сериозна институционална реорганизация на антикорупционната система в страната.

С промените основните функции на КПК по разкриване и противодействие на корупцията се прехвърлят към Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП). Дейностите по установяване на конфликт на интереси и несъответствия в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, се възлагат на Сметната палата. Разследването на корупционни прояви по високите етажи на властта се предвижда отново да бъде поверено на следователите.

Вчера Комисията по конституционни и правни въпроси на парламента прие редакция, според която КПК трябва да предаде на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) всички архивни дела от оперативния отчет, както и създадените бази данни, съдържащи информация по тези производства. Първоначалният вариант на законопроекта предвиждаше останалите данни да бъдат унищожени незабавно, което породи сериозни възражения.

След гласуването на законопроекта на първо четене в пленарната зала Атанас Атанасов от ПП-ДБ обърна специално внимание на този текст. Той постави въпроса какъв тип информация се съдържа в архивите и кой ще носи отговорност за нейното унищожаване. „Тук се дава възможност събраните данни със СРС да бъдат фиктивно унищожени и след това да бъдат използвани“, коментира Атанасов.

По време на заседанието на правната комисия срещу унищожаването на информация по дела и преписки, водени от КПК, се обявиха представителите на ПП-ДБ и „Възраждане“. Те настояха данните да бъдат прехвърлени към ГДБОП, а не към ДАНС. Председателят на комисията Анна Александрова от ГЕРБ-СДС обясни, че Министерството на правосъдието не подкрепя архивите да отидат в ГДБОП, но застава зад позицията информацията да не бъде унищожавана.

Законодателната програма за седмицата включва още обсъждане на второ четене на промени в Закона за здравето, както и първо четене на изменения в Закона за гражданското въздухоплаване и в Закона за движението по пътищата. В проектопрограмата е включено и първото четене на Законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com