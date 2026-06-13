Парламентът върна антикорупционната комисия под натиска на Брюксел
Залогът е огромен - 215 млн. евро по Плана за възстановяване и риск България да връща още 143 млн. евро
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Залогът е огромен - 215 млн. евро по Плана за възстановяване и риск България да връща още 143 млн. евро
Функциите се разпределят между ГДБОП, Сметната палата и следствието
Антикорупционната комисия провежда мащабна операция
Акцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупция
Благомир Коцев не е българският Навални, каза Цветанка Андреева