Рая Назарян с остро послание за Деня на жертвите на комунистическия режим

Датата 1 февруари оставя трагичен отпечатък в българската история, написа във Фейсбук председателят на Народното събрание Рая Назарян. По думите ѝ на този ден противоконституционният Народен съд издава смъртни присъди, които още същата нощ са изпълнени с особена жестокост над редица български държавници, политици и висши военни.

В навечерието на Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим Назарян е запалила свещ и се е поклонила пред паметта на загиналите. В публикацията си тя определя 1 февруари като „престъпление срещу идеала за свобода, престъпление срещу човешкото право на защита и пример за акт, основан на политическа безочливост и саморазправа с всеки неудобен опонент“.

„С отбелязването на тази черна дата ние сме по-категорични от всякога, че това никога повече не трябва да се повтори“, подчертава председателят на парламента. Тя добавя, че обществото е в дълг към паметта на жертвите и носи отговорност да предава обективно историческите факти на следващите поколения, както и да се освободи от символите и наследството, които прославят комунистическата диктатура.

Рая Назарян призовава демократично мислещите хора, независимо от политическата им принадлежност, да се обединят в името на справедливостта и достойната памет за жертвите. Според нея политиката не трябва да разделя, а да обединява обществото, опонентите следва да се уважават, а не да се преследват, защото политиката е за хората, а не срещу тях.

