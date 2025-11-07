София готви ударен ход срещу Лукойл след провала с Gunvor

София предприема най-решителния си ход досега срещу „Лукойл“. След като американските санкции окончателно блокираха сделката с Gunvor, българското правителство подготви спешни промени в закона, които позволяват държавата да поеме контрол над рафинерията в Бургас чрез назначен от нея особен управител. Той ще има правомощия да продава активите на компанията, а приходите от евентуална сделка ще се съхраняват под надзора на Министерството на финансите.

Спешен законопроект с исторически залог

Промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, бяха внесени тази сутрин в Народното събрание от депутати на ГЕРБ, ДПС-Ново начало, ИТН и БСП. Зад общия проект стоят Делян Добрев, Станислав Анастасов, Павела Митева и Иван Ибришимов – политически сигнал, че темата надхвърля партийните линии. Очаква се Народното събрание да разгледа проекта по спешност още днес, за да даде възможност на правителството да действа незабавно.

Ако бъде приет, законът ще позволи на държавата не само да назначи особен управител в рафинерията, но и в свързани търговски дружества – включително в мрежата от бензиностанции на „Лукойл“. Това означава, че държавата ще получи контрол и върху търговията с горива – сектор, който досега беше изцяло под шапката на руския петролен гигант.

След Gunvor държавата поема щафетата

Решението идва само часове след като швейцарската компания Gunvor официално се отказа от сделката за покупката на чуждестранните активи на „Лукойл“, включително тези в България. Американското министерство на финансите обяви Gunvor за „марионетка на Кремъл“ и отказа да свали санкциите, наложени по нареждане на Доналд Тръмп.

Така единственият оставащ ход пред София е да назначи особен управител, който да поеме управлението на стратегическите активи и да гарантира, че те няма да попаднат под ударите на санкциите. Подобен прецедент вече има – Германия направи същото с активите на „Роснефт“ още в началото на войната в Украйна.

Правителствени източници определят ситуацията като „момент на безвъзвратност“. Въпросът вече не е дали, а кога държавата ще поеме контрол над рафинерията в Бургас – ход, който може да промени изцяло картината на енергийния пазар в България.

