Провал на сделката за Лукойл! САЩ: Gunvor е марионетка на Кремъл

Вашингтон блокира продажбата на международните активи на руския петролен гигант “Лукойл” на швейцарската търговска компания Gunvor, като определи потенциалния купувач като „марионетка на Кремъл“.

Решението, обявено от Министерството на финансите на САЩ, идва дни преди санкциите срещу “Лукойл” да влязат в сила и има пряко отражение върху активите на компанията в Европа, включително и в България.

Остро послание от Вашингтон

Министерството на финансите на САЩ заяви, че няма да даде разрешение за сделката и нарече Gunvor „марионетка на Кремъл“. В изявление, цитирано от Politico, ведомството подчерта, че „докато Путин продължава безсмислените си убийства, кремълската марионетка Gunvor никога няма да получи лиценз за печалба“. САЩ настояват, че всяка компания с връзки с руския режим няма да бъде допусната до търговски операции, които биха могли да финансират войната в Украйна.

Говорителят на Gunvor Сет Пиетрас определи обвиненията като „фундаментално погрешни“, но потвърди пред Politico, че компанията оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на “Лукойл”. Само дни по-рано Блумбърг съобщи, че американските власти са започнали разследване срещу Gunvor за възможни връзки с руския президент Владимир Путин.

Забавената сделка и санкциите

Миналата седмица “Лукойл” обяви, че е приела предложението на Gunvor за покупка на международния ѝ бизнес, след като администрацията на Доналд Тръмп наложи санкции върху компанията. Според предварителните условия сделката трябваше да бъде одобрена от Министерството на финансите на САЩ до 21 ноември – датата, на която санкциите влизат в сила. Решението на Вашингтон слага край на надеждите на руския концерн да се освободи от част от активите си, за да избегне блокирането им.

В Европа активите на “Лукойл” включват две рафинерии – в България и Румъния, 45% дял в холандско съоръжение за преработка на гориво и около 2000 бензиностанции. Отказът на САЩ има потенциал да повлияе и върху българската икономика, тъй като активите на компанията у нас са значителни и засягат както енергийния, така и търговския сектор.

Политическо напрежение в София

Провалената сделка засяга пряко активите на “Лукойл” в България, включително рафинерията в Бургас. LUKOIL International GmbH – регистрирано във Виена дъщерно дружество на руския гигант – е собственик на фирмата “Литаско”, която държи “Лукойл Нефтохим” и веригата бензиностанции у нас.

Междувременно българският парламент вчера отхвърли ветото на президента Румен Радев върху законовите промени, които поставят бъдещите продажби на активи на “Лукойл” под контрола на ДАНС, припомня „Сега“.

Поправките, внесени от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица и „Има такъв народ“, предвиждат всяка такава сделка да се осъществява само след положително становище от ДАНС и одобрение на правителството. Спорът за контрола върху стратегическия актив в Бургас остава отворен и се очаква нов политически сблъсък.

Сянката на Путин и миналото на Gunvor

Gunvor е основана през 2000 г. от шведския милиардер Торбьорн Торнквист и руския бизнесмен Генадий Тимченко – един от най-близките съюзници на Владимир Путин. През 2014 г., броени дни преди Тимченко да бъде санкциониран от САЩ заради анексирането на Крим, той продаде дела си от 43,6% на съдружника си Торнквист.

Оттогава Gunvor твърди, че се е дистанцирала от Русия, като продава руските си активи и публично осъжда войната в Украйна. „Gunvor е и винаги е била открита и прозрачна относно собствеността и бизнеса си и повече от десетилетие активно се дистанцира от руската търговия“, заяви Сет Пиетрас. Въпреки това разследване на “Новая газета Европа” показа, че Торнквист продължава да поддържа тесни връзки с Русия – чрез личните си контакти, пътувания и семейни имоти.

Руски връзки и публични лица

Според публикацията в “Новая газета Европа” Торнквист е женен за руската гражданка Наталия Торнквист, с която живее в луксозния комплекс „Парк Вил“ на Рубльовка – редом до генерал Сергей Суровикин и висши ръководители на “Газпром” и “Сургутнефтегаз”. Изтекли данни за пътуванията му през руската граница показват, че от началото на войната той често се придвижва между Русия и Европа.

Съпругата му е президент на руската благотворителна фондация „Възраждане на природата“ и редовно се появява по държавната телевизия като член на обществения съвет на “Росприроднадзор”. Тези разкрития засилват подозренията във Вашингтон, че Gunvor остава обвързана с Кремъл, независимо от официалните си твърдения за независимост.

